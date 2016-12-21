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Интерактив: Кто вандалит в Финском парке?

Интерактив: Кто вандалит в Финском парке?

По всей видимости, раскрыто дело вандалов в Финском парке. Следы от уборочно-посыпальной техники прямо по фонарям, сломана минимум четверть по всему парку.      Сергей ...20





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Интерактив: Истина дороже. 300 рублей - это не очень большие деньги?

24.12.2016 17:43 ПЛН, Псков

23 ноября на 3-й сессии областного Собрания, при принятии новых ставок транспортного налога, руководитель одного из комитетов областного собрания выразил мысль, что увеличение транспортного налога на 300 рублей в год - это не очень большие деньги.

Не судите строго, если ошибаюсь, я только учусь. Но я привык считать в комплексе.

22 декабря в Псковское областное собрание и.п. губернатора внесен законопроект, которым предлагается установить с 1 января 2017 года минимальный размер взносов на капитальный ремонт 6,18 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта. До 1 января существовал минимальный размер 5, 95 рублей. Увеличение на 3, 87%. На стандартную трешку увеличение составит около 188 рублей в год.

23 ноября принят закон с 1 января 2017 года увеличить ставки по транспортному налогу для легковых автомобилей свыше 100 л.с. до 150 л.с. на 2 рубля. Увеличение на 8%. Сумма, которую придется уплатить за автомобиль средней мощности из этого диапазона 238 рублей в год.

Итого по году только за эти два акта, придется выложить 426 рублей.

Оставим пока в покое различные индексации пенсий, льгот и проч. По двум этим законам, с точки зрения, не работающего пенсионера, много это или мало?

На эти деньги на сегодня в магазине «Пятёрочка» можно купить:

- или 71 куриное яйцо;

- или 21,3 кг картофеля;

- или 15 буханок хлеба.

Желающие могут продолжить дальше.

Для неработающего пенсионера это много.

Николай

Источник: Псковская Лента Новостей



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