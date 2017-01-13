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Интерактив: Помогите одинокой и беспомощной бабушке!

17.01.2017 09:34 ПЛН, Псков

Прошу обратить внимание на мое обращение тех, кого называют «власть имущие»! Я работаю обычным почтальоном в нашем городе Острове и по долгу службы встречаюсь с разными людьми.
 
Хочу поведать, что в Острове на улице Освобождения живет женщина - 1934 года рождения, одинокая, больная, беспомощная, и не совсем адекватная.
 
У нее нет паспорта, полиса, в квартире нет газа, канализации, воды. Спит она на полу в куче тряпья. Когда я плачу ей пенсию, она всегда просит о помощи, я несколько раз звонила и ходила в ГУ СО, но никакой реакции не последовало. Что же, никто не должен заниматься проблемами таких людей?
 
Это вопиющее безразличие!
 
Пожалуйста, посетите Александрову Таисию Александровну, помогите ей с документами, определите ее в интернат, где она хотя бы горячее питание сможет получить! 
 
Зоя Яковлева

Источник: Псковская Лента Новостей



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