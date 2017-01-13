Интерактив: Помогите одинокой и беспомощной бабушке!

Происшествия
Великолучанин так и не получил купленный по объявлению в интернете принтер, за который выложил мошенникам более 13 тысяч рублей
В отношении псковички возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующего медицинского препарата
Общество
Губернатор вместе с ветеранами спел песню «День Победы» в честь 74-й годовщины освобождения Великих Лук
ДТП
Количество ДТП на железнодорожных переездах в границах Октябрьской железной дороги сократилось на 40%1
Фестивали
Афиша Daily назвала показ спектакля «Фальшивый купон» одним из главных театральных событий 2017 года