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Интерактив: Помогите одинокой и беспомощной бабушке!

Прошу обратить внимание на мое обращение тех, кого называют «власть имущие»! Я работаю обычным почтальоном в нашем городе Острове и по долгу службы встречаюсь с разными людьми.

Хочу поведать, что в Острове на улице Освобождения живет женщина - 1934 года рождения, одинокая, больная, беспомощная, и не совсем адекватная.

У нее нет паспорта, полиса, в квартире нет газа, канализации, воды. Спит она на полу в куче тряпья. Когда я плачу ей пенсию, она всегда просит о помощи, я несколько раз звонила и ходила в ГУ СО, но никакой реакции не последовало. Что же, никто не должен заниматься проблемами таких людей?

Это вопиющее безразличие!

Пожалуйста, посетите Александрову Таисию Александровну, помогите ей с документами, определите ее в интернат, где она хотя бы горячее питание сможет получить!

Зоя Яковлева

Источник: Псковская Лента Новостей