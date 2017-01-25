Сегодня: Четверг, 26 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Кинокайф Зарплата бюджетников в Псковской области Полититоги года Для экономных мам Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Интерактив: Почему Борисовичи?

Интерактив: Почему Борисовичи?

Никак не могу понять, судя по разным публикациям, сообщениям в СМИ, почему Ледовый дворец построен «в д. Борисовичи» и почему новая школа в г. Пскове строится...59





За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Интерактив: Где справедливость?

26.01.2017 17:08 ПЛН, Псков

Что за беспредел творится у нас в области? Почему так резко дорожает проезд на общественном транспорте? Для примера, во многих городах России проезд меньше 20 рублей, а площадь города и количество жителей больше, чем у нас в городе. Где справедливость?

То ОДН, то цены, которые растут вверх, несмотря на падение доллара, а теперь еще и проезд.

Когда же будет все по-честному, когда людей начнут уважать?

На фото - цены за проезд на 1 января 2017 года.

Наталья

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 15 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь