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Интерактив: Где справедливость?

Что за беспредел творится у нас в области? Почему так резко дорожает проезд на общественном транспорте? Для примера, во многих городах России проезд меньше 20 рублей, а площадь города и количество жителей больше, чем у нас в городе. Где справедливость?

То ОДН, то цены, которые растут вверх, несмотря на падение доллара, а теперь еще и проезд.

Когда же будет все по-честному, когда людей начнут уважать?

На фото - цены за проезд на 1 января 2017 года.

Наталья

Источник: Псковская Лента Новостей