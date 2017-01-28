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Интерактив: Что за тайна с ценой на билет в автобусах Пскова?

Сначала в СМИ писали, что ГППО «Псковпассажиравтотранс» подало заявку в Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике с просьбой увеличить стоимость проезда до 24 рублей.

Затем вице-губернатор Александр Кузнецов успокоил: стоимость проезда в городских автобусах в Пскове повысится до 23 рублей за билет. Правда, сроков не назвал.

Некоторые СМИ сегодня писали, что цена билета увеличится уже с февраля. На сайте самого предприятия никакой информации нет.

Звоню в «Псковпассажиравтотранс», а там разводят руками. Благо кондуктор сегодня в автобусе успокоила: завтра, то есть 1 февраля, цена на билет останется прежней - 23 рубля.

Поведайте нам все-таки тайну, когда же ждать повышения? А то уже и не знаем, что думать.

Пассажир

Источник: Псковская Лента Новостей