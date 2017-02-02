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Интерактив: Странные мужчины на «УАЗе» на Запсковье напугали девочек и их родителей

02.02.2017 18:06 ПЛН, Псков

Пишу для всех родителей и детей: вчера в нашем районе - ул. Инженерная/Юности, недалеко от магазинов «Магнит-косметик» (Инженерная, 120) в 10.50 из припаркованной машины черного цвета (предположительно, «УАЗ Патриот», есть цифра 323) выбросили под ноги мимо идущей девочке котенка. 
 
В машине было двое мужчин. Один из них попросил девочку подобрать котенка, но она быстро убежала - шла на занятие в спортзал. Через час она и еще одна девочка возвращались домой. За ними шел именно один из тех, кто был в автомобиле. Дети убыстрили шаг и разбежались по своим подъездам. 
 
Проехали дворы - автомобиля не обнаружили. В магазинах - «Магните» и «Пятерочке», а также в спортзале нет камер наружного наблюдения. Звонки в полицию и на горячую линию были - как отмашки от надоедливых мух... Ответ из темы «Ваши дети - молодцы -  убежали...». Описывать эмоциональное состояние родителей и детей трудно на сей день. Берегите детишек!

Источник: Псковская Лента Новостей



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