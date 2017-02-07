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Интерактив: Почему Борисовичи?

Интерактив: Почему Борисовичи?

Никак не могу понять, судя по разным публикациям, сообщениям в СМИ, почему Ледовый дворец построен «в д. Борисовичи» и почему новая школа в г. Пскове строится...65





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Интерактив: Жаль, что нет того, что было раньше!

09.02.2017 17:03 ПЛН, Псков

Жаль, что нет того, что было раньше! Сравните фото. Торговый центр на Яна Фабрициуса.
 
 
Юрий
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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