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Фотофакт: Есть шанс на счастье!

У псковичей еще остался шанс полакомиться счастливыми билетами из городских автобусов. По крайней мере, пока. Традиционный билет мне выдали в автобусе по маршруту 17 сегодня вечером. То есть на новую систему с чеками перешли еще не все.

Источник: Псковская Лента Новостей