Сегодня: Воскресенье, 12 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бесплатно почисти плед Форум предпринимателей города Пскова Кинокайф 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Наверное, теперь стоит приехать  в деревню Смоленка в Островском районе, чтобы на лыжах покататься. Это действительно смотрится сильно и сделано на совесть. Александр ..10





За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Фотофакт: Есть шанс на счастье!

12.02.2017 20:47 ПЛН, Псков

У псковичей еще остался шанс полакомиться счастливыми билетами из городских автобусов. По крайней мере, пока. Традиционный билет мне выдали в автобусе по маршруту 17 сегодня вечером. То есть на новую систему с чеками перешли еще не все.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 10 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28