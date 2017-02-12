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Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Наверное, теперь стоит приехать  в деревню Смоленка в Островском районе, чтобы на лыжах покататься. Это действительно смотрится сильно и сделано на совесть. Александр ..14





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Интерактив: Кто ответственен за освещение в Пскове?

13.02.2017 10:17 ПЛН, Псков

13 февраля в центре Пскова в 08.15 выключили уличное освещение.
 
На улице еще темно, пешеходов на пешеходных переходах сразу стало плохо видно.
 
Эта акция - безответственность и наплевательство на безопасность дорожного движения в угоду экономии...
 
И это уже не первый раз. Кто ответственен за освещение в Пскове? Как всегда нет таких... 
 
Инесса Петровна 

Источник: Псковская Лента Новостей



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