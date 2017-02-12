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Интерактив: Кто ответственен за освещение в Пскове?

13 февраля в центре Пскова в 08.15 выключили уличное освещение.

На улице еще темно, пешеходов на пешеходных переходах сразу стало плохо видно.

Эта акция - безответственность и наплевательство на безопасность дорожного движения в угоду экономии...

И это уже не первый раз. Кто ответственен за освещение в Пскове? Как всегда нет таких...

Инесса Петровна

Источник: Псковская Лента Новостей