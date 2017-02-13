Интерактив: Благодарим главу Пскова за установку окон в детском саду №10

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Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
|Илья Петров (другие записи автора)
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Америка под микроскопомВ Псковском госуниверситете проходит трехдневный семинар на актуальную тему «Россия и США в меняющемся мире». Инициаторами мероприятия выступили Институт США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) и Управление образования администрации Псковской области. Главным гостем стал директор ИСКРАН Валерий Гарбузов. Представляя гостя, ректор университета Юрий Демьяненко напомнил, что Валерий Николаевич закончил Псковский...
Здравствуйте! От лица всего родительского комитета детского садика номер 10 группы номер 6 поздравляем главу города Ивана Цецерского с юбилеем и благодарим за помощь в установке пластиковых окон в нашей 6-й группе детсада №10. теперь детям комфортно и тепло!
Также выражаем огромное спасибо за участие в контроле процесса установки новых окон руководителям Федерации регби Псковской области Истомину Д.А. и Туманову В.В. а также заведующей садика Лилии Геннадьевне.
Иван Федоров
Источник: Псковская Лента Новостей