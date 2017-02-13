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Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Наверное, теперь стоит приехать  в деревню Смоленка в Островском районе, чтобы на лыжах покататься. Это действительно смотрится сильно и сделано на совесть. Александр ..24





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Интерактив: Благодарим главу Пскова за установку окон в детском саду №10

14.02.2017 13:05 ПЛН, Псков

Здравствуйте! От лица всего родительского комитета детского садика номер 10 группы номер 6 поздравляем главу города Ивана Цецерского с юбилеем и благодарим за помощь в установке пластиковых окон в нашей 6-й группе детсада №10. теперь детям комфортно и тепло!

Также выражаем огромное спасибо за участие в контроле процесса установки новых окон руководителям Федерации регби Псковской области Истомину Д.А. и Туманову В.В. а также заведующей садика Лилии Геннадьевне.

Иван Федоров

Источник: Псковская Лента Новостей



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