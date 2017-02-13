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Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Наверное, теперь стоит приехать  в деревню Смоленка в Островском районе, чтобы на лыжах покататься. Это действительно смотрится сильно и сделано на совесть. Александр ..24





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Фотофакт: Кто-то неудачно покатался

14.02.2017 15:10 ПЛН, Псков

Кто-то неудачно покатался (Псков, река Пскова, Финский парк)

Источник: Псковская Лента Новостей



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