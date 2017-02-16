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Интерактив: Псков превратился в бесплатный каток

Улицы Пскова превратились в каток. Передвигаться по ледовому покрытию, смоченному лужами для пущей гладкости и скользскости, практически невозможно. Особенно плачевна ситуация в частном секторе, куда коммунальные службы, похоже, не часто заглядывают.

На фото улица Ипподромная. Предлагаю запустить туда фигуристов крутить тройные тулупы.

Хорошо еще, что выходные, и у кого-то есть возможность посидеть дома и не устраивать ледовое шоу, рискуя оказаться на больничной койке с переломом.

Валерий

Источник: Псковская Лента Новостей