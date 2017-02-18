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Интерактив: Зачем делать из липы баобаб?!

На протяжении последних нескольких лет УГХ объявило войну зеленым насаждениям Пскова. Я лично не раз обращалась к г-ну Захарову (и не только к нему) по поводу случаев травматической или уничтожающей обрезки деревьев, на что г-н Захаров мне увлеченно объяснил, что во всем виновато Псковэнерго, а еще деревья разрушают фундаменты зданий и крыши (во как!), и пилят они только больные деревья, и только если они угрожают гражданам или их имуществу.

Из нашего общения я поняла, что г-н Захаров борьбу с зелеными насаждениями считает своей миссией. В этом мнении меня укрепили санитарные обрезки деревьев, которые регулярно происходят у нас в городе. Мой обычный маршрут по городу пролегает через ул. Л.Поземского - не нескольких липах там просто срезаны кроны, то есть не сучья обрезаны, а срезаны на 100% - остался лишь высокий пенек. Такой же номер проделали с липами на ул. Московской. Чтобы не сносить все дерево (если уж оно действительно кому-то мешает) - обрезают крону. Полностью.

На днях я проезжала по ул. Я.Фабрициуса и поняла, что г-н Захаров почувствовал весну. Липы вдоль улицы Я.Фабрициуса - это, к сожалению, часть городского хозяйства. И о них на прошлой неделе «позаботились».

Г-н Захаров, внимательно посмотрите приложенные фотографии, а еще лучше - выйдите из кабинета и посмотрите собственным глазами на свежие раны этих лип. Чему или кому мешали обрезанные сучья? Зачем делать из липы баобаб?! Г-н Захаров, вы вообще в курсе, что липы плохо переносят обрезку? Вы в курсе, что у липы довольно низкая крона от природы?

На случай, если г-н Захаров где-то подглядел этот номер с обрезкой лип: в развитых странах кроны лип действительно иногда формируют, делая обрезку по сучья второго года прироста, и это не обпил кусков дерева, это ежегодная работа с кроной.

Г-н Захаров, у вас не получается работать с городским хозяйством, признайте это: деревья уродуются, город по колено в грязи и много-много других проблем, которые не решаются. Уйдите, дайте дорогу молодым - более талантливым, способным учиться и развиваться, не потерявшим совесть.

Прошу считать это обращение официальным запросом в адрес начальника УГХ Алексея Захарова и главы администрации Пскова Игоря Калашникова.

Ольга

Источник: Псковская Лента Новостей