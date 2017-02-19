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Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Наверное, теперь стоит приехать  в деревню Смоленка в Островском районе, чтобы на лыжах покататься. Это действительно смотрится сильно и сделано на совесть. Александр ..32





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Интерактив: Бесплатное образование в действии

20.02.2017 12:09 ПЛН, Псков

У моей знакомой ребенок учится в 4-м классе. В конце учебного года должен быть обязательный мониторинг. Им предложили написать пробный мониторинг по математике. Обещают, что задания будут аналогичные тем, что будут на РКМ в апреле. В записке от учителя написано, что проводит управление образования. Да и ладно бы - но стоимость пробного мониторинга 440 рублей. В стоимость входит пакет заданий, проверка, проведение и т. д. Денежные средства собирает классный руководитель.

Антонина

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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