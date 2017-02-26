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Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Фотофакт: Пока биатлонисты спят. Ночная съемка. Трассы «Юности»

Наверное, теперь стоит приехать  в деревню Смоленка в Островском районе, чтобы на лыжах покататься. Это действительно смотрится сильно и сделано на совесть. Александр ..33





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Интерактив: Предприимчивое свинство

28.02.2017 19:46 ПЛН, Псков

Новый дом на улице Технической, 8. Предприимчивые и назойливые бизнесмены в желании продвинуть свою услугу пошли на неслыханную наглость, я бы даже сказала, на преступление против собственности. Прямо на фасаде дома краской они прорекламировали свою фирму. С чего вдруг?
 
 
Мне кажется, это нарушение прав жильцов этого дома, порча их имущества. Кто будет это убирать? Кто за это в ответе? Почему какие-то предприниматели вправе взять и испортить фасад здания? И, как видно по фото, они не одиноки в своем идиотизме. Каждый норовит на дом что-нибудь приклеить, прикрепить, чем-нибудь его измазать. Мало того, что вы нам в почтовые ящики спамите?
 
Тату с телефоном себе и своим близким на лбу сделайте и ходите, может, больше толку будет. А мы уж у вас точно ничего не закажем.
 
Виолетта

Источник: Псковская Лента Новостей



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