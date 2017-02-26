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Интерактив: Предприимчивое свинство

Новый дом на улице Технической, 8. Предприимчивые и назойливые бизнесмены в желании продвинуть свою услугу пошли на неслыханную наглость, я бы даже сказала, на преступление против собственности. Прямо на фасаде дома краской они прорекламировали свою фирму. С чего вдруг?

Мне кажется, это нарушение прав жильцов этого дома, порча их имущества. Кто будет это убирать? Кто за это в ответе? Почему какие-то предприниматели вправе взять и испортить фасад здания? И, как видно по фото, они не одиноки в своем идиотизме. Каждый норовит на дом что-нибудь приклеить, прикрепить, чем-нибудь его измазать. Мало того, что вы нам в почтовые ящики спамите?

Тату с телефоном себе и своим близким на лбу сделайте и ходите, может, больше толку будет. А мы уж у вас точно ничего не закажем.

Виолетта

Источник: Псковская Лента Новостей