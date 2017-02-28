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Интерактив: Не повторяйте моих ошибок!

Вы, наверняка, сталкивались с милыми старушками или молодыми людьми, которые обзванивают квартиры и предлагают поговорить о Боге. Это члены секты «Свидетелей Иеговы». Если вы хотя бы один раз общались с ними, вы не могли не заметить, какие они подчеркнуто вежливые и обаятельные. Порой, конечно, чересчур настойчивые, но это несильно их портит.

Я решился написать свою историю, чтобы предупредить вас об опасности, которая исходит от «Свидетелей Иеговы» и других сект. Я имею на это право, потому что сам был адептом этой религиозной организации в течение 25 лет и, как никто другой, знаю всю подноготную этой страшной секты.

В секту «Свидетелей Иеговы» я попал с самого рождения. Моя мама стала адептом, когда я был еще в утробе. В нашей семье случилось несчастье. Мой отец погиб в автокатастрофе, когда мама была на 2-м месяце беременности. Трудно себе представить, в каком состоянии она тогда пребывала. Она осталась совсем одна в чужом и незнакомом городе. Вот в это самое время ее и подобрали Свидетели Иеговы. Мы с мамой были бесконечно благодарны религиозной организации за ту поддержку, которую они нам оказали. Тогда я и представить себе не мог, насколько Свидетели Иеговы могут быть подлыми и коварными.

С детства я рос в атмосфере любви и дружбы, которая царила в организации. Иногда я, конечно, сталкивался с некоторыми проблемами, но они мне казались несущественными. Мне запрещали общаться со своими сверстниками, которые не являлись членами организации. Сначала меня это задевало, а потом я привык. Тем более, что в организации у меня было много друзей. Мне нельзя было праздновать свой день рождения и вообще никакие праздники, за исключением дня смерти Иисуса Христа. Я не смотрел телевизор, не играл в компьютерные игры. Все свободное время я тратил на изучение журналов религиозной организации (чтение любой литературы, изданной за пределами религиозной организации, запрещалось), а когда стал старше, то еще и на вербовку новых адептов. Мы с другом методично обходили многоквартирные дома на выделенном нам участке, проповедовали на улицах и считали себя самыми счастливыми людьми на свете, так как верили, что занимались важным делом, спасали людей из мира сатаны. Как жестоко мы ошибались.

Иногда старейшины объявляли, что тот или иной член собрания лишен общения. Это означало, что человека исключили из организации за какой-то серьезный проступок и с ним запрещены какие-либо контакты под страхом аналогичного наказания. Старейшины собрания доходчиво объясняли нам, как низко пали эти люди, и что мы должны забыть об их существовании, как будто они умерли. Мы безоговорочно им верили, так как старейшины не могут ошибаться.

Но вот однажды был лишен общения мой лучший друг. Его исключили из организации за то, что он женился на девушке, которая не была членом секты. Два года он втайне от всех встречался с ней, а когда принял решение жениться, рассказал об этом своей матери. Она донесла на него старейшинам, и моего друга вызвали на служебный комитет для разбирательства. Там ему поставили ультиматум, если он не откажется от своих намерений, его исключат из религиозной организации. Он выбрал любовь и был лишен общения.

На очередном собрании председательствующий надзиратель сообщил, что мой друг стал наркоманом, и, так как он не желает бороться со своим пагубным пристрастием, его пришлось исключить из религиозной организации. Уверенный в добропорядочности своего друга, я заявил, что это ложь, и предложил отправить друга на освидетельствование, но был жестко осажен руководителем организации. К моему удивлению, перед собранием выступила мать моего друга, которая подтвердила слова старейшины. До конца собрания я сидел, как в тумане, не понимая, что произошло. Когда я собрался уходить, меня остановил служебный помощник и попросил остаться для беседы с советом старейшин нашего собрания. Мне объяснили, что я вел себя не подобающе, так как усомнился в словах старейшины и, зная о моей дружбе, предупредили, что, если я попытаюсь встретиться со своим другом, меня постигнет та же участь.

Несмотря на запрет, я втайне продолжил общение с другом. Он был поражен, услышав от меня причину лишения общения, которую озвучил председательствующий надзиратель. От него я узнал, что его мать отказалась от него и выгнала его из дома. Все, кого он знал в организации, шарахались от него, как от прокаженного, опасаясь наказания со стороны старейшин. Первое время мой друг пребывал в тяжелейшем стрессе, однако любовь супруги и вскоре родившийся ребенок залечили его душевные раны.

Столкнувшись с двуличием старейшин, я стал критично воспринимать всю поступающую от них информацию, начал ее перепроверять, в том числе читая книги, написанные бывшими членами секты, задавать старейшинам неудобные вопросы. Со временем мне стали привычными выволочки на служебных комитетах, на которых мне пытались вправить мозги. Старейшины, догадываясь о причинах резких перемен в моем поведении и желая избавиться от меня, как возмутителя спокойствия, установили за мной слежку.

Рано или поздно тайное становится явным. Спустя полтора года кто-то из членов организации увидел меня в компании друга и доложил об этом старейшинам. На следующий же день меня вызвали на заседание служебного комитета и лишили общения. Надо было видеть, с какой радостью и облегчением они огласили мне свое решение.

К моему удивлению, я даже обрадовался этому решению, так как мне не хватало сил самому решиться на выход из секты. Шутка ли - четверть века с самого рождения провести в этой организации.

Эйфория моя длилась недолго. В тот же вечер я почувствовал холодок в отношениях с матерью. Слава богу, ей хватило сил и мудрости противостоять требованиям старейшин отказаться от собственного сына. Однако, чтобы не подставлять маму, мне пришлось переехать на съемную квартиру. Теперь я на собственной шкуре испытал все то, что перенес полтора года назад мой друг. Я потерял практически весь свой круг общения. Жизнь пришлось начинать с чистого листа.

Мне повезло, у меня была поддержка. Друг помог мне адаптироваться в новом для меня мире. Через 2 года я обзавелся семьей. У меня любящая жена и двое замечательных сыновей. Моя мама до сих пор является членом секты. Тайком от членов организации она каждую неделю посещает нас и нянчится с внуками. Иногда об этом узнают старейшины (в секте все стучат друг на друга) и тогда мама получает взбучку на служебном комитете. Ее опять пытаются заставить прекратить общение со мной под угрозой исключения из религиозной организации. Она обещает, что больше не будет со мной встречаться, но каждый раз материнские чувства пересиливают страх быть изгнанной из секты. Ее не исключают, потому что она не пытается отстаивать свою правоту и не смущает других членов организации.

Поначалу я пытался вытащить маму из секты, но со временем понял, что мои аргументы бессильны против ее слепой веры старейшинам. Я хотел было написать заявление в прокуратуру о том, что старейшины секты пытаются разрушить мою семью, но не могу этого сделать, осознавая, что старейшины заставят маму дать нужные им показания и не понесут ни какой ответственности. А вот моя семья тогда точно разрушится. Я смирился с таким существованием. Меня радует то обстоятельство, что, несмотря на все, мы с мамой сохранили свою семью и мои дети растут, зная и любя свою бабушку.

Андрей

Источник: Псковская Лента Новостей