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Интерактив: Лошади в Детском парке популярны в любую погоду

В Детском парке вновь можно видеть лошадей. При том, не уверен, что законно. Женщина на лошади гордо приехала в парк, кинула пакет на скамейку и тут же была окружена клиентами. И уже через 3 минуты она катала ребенка.

Почему я не уверен в законности? Эту женщину я видел на видео, где ее заталкивали в полицейскую машину за нарушения. И по ее поведению сейчас было заметно, что она приехала заработать и, в случае появления опасности, сразу же «даст деру». С другой стороны, ее услуга популярна, несмотря на такую погоду.

Надо уже как-то наводить порядок в этой сфере! На кону - безопасность наших детей!

Валерий

Источник: Псковская Лента Новостей