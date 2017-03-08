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Фотофакт: Парк разбитых фонарей

Фотофакт: Парк разбитых фонарей

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Интерактив: Лошади в Детском парке популярны в любую погоду

11.03.2017 13:16 ПЛН, Псков

В Детском парке вновь можно видеть лошадей. При том, не уверен, что законно. Женщина на лошади гордо приехала в парк, кинула пакет на скамейку и тут же была окружена клиентами. И уже через 3 минуты она катала ребенка. 
 
 
Почему я не уверен в законности? Эту женщину я видел на видео, где ее заталкивали в полицейскую машину за нарушения. И по ее поведению сейчас было заметно, что она приехала заработать и, в случае появления опасности, сразу же «даст деру». С другой стороны, ее услуга популярна, несмотря на такую погоду. 
 
 
Надо уже как-то наводить порядок в этой сфере! На кону - безопасность наших детей! 
 
Валерий 

Источник: Псковская Лента Новостей



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