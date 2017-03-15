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Фотофакт: Затопило «Пристань»

Фотофакт: Затопило «Пристань»

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Фотофакт: Затопило «Пристань»

17.03.2017 18:37 ПЛН, Псков

Разлилась река Великая.  МЧС взрывать лед отказывается, а вода уже затопила Пристань и деревню Бабаево. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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