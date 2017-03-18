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Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

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Фотофакт: Место для экстремальных прогулок

21.03.2017 20:11 ПЛН, Псков

 
Золотая набережная превратилась в место экстремальных прогулок - плитка выщербилась, крошится, облицовка отваливается. Сколько лет прошло с момента сдачи? Для сравнения - не поленитесь сходить на Верхне-Береговую, у пешеходного моста через Пскову. Там совсем другого пошиба покрытие, для себя старались заказчики. А набережная - для «чужого дяди», выходит.  
 
Марина 

Источник: Псковская Лента Новостей



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