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Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

Фотофакт: «Лошадницы» мстят городским властям, вытаптывая клумбы

Агрессия псковских «лошадниц» направлена не только друг на друга, но и на клумбы в Детском парке. Такое чувство, что они делают это намеренно.  Мало того, что занимаются незаконной...37





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Фотофакт: Верните Слепченко на пост главы администрации города Пскова!

22.03.2017 10:34 ПЛН, Псков

Петра Слепченко нет в Пскове более четырех лет, а забор вокруг городской больницы и поликлиники №2 по ул. Коммунальной доделать так и не могут! 
 
 
Олег 

Источник: Псковская Лента Новостей



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