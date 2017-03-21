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Интерактив: «Подснежники» в Великих Луках

22.03.2017 11:32 ПЛН, Псков

Год экологии в Великих Луках начинается с «подснежников». Свалка напротив завода «ЗЭТО». Снег неделю как сошел, а воз и ныне тут.

Сергей

В ЗАО «ЗЭТО» Псковской Ленте Новостей сообщили, что территория, на которую указал автор Интерактива, не подведомственна предприятию. Однако в настоящее время стихийная свалка, которая была зафиксирована читателем ПЛН, ликвидирована силами работников ЗАО «ЗЭТО» и городского жилищно-коммунального хозяйства. 

«Наше предприятие заботится об окружающей среде и благоустройстве в городе Великие Луки. Работники традиционно участвуют как в заводских, так и в городских месячниках по благоустройству. В этом году мы продолжим работу по ликвидации стихийных свалок в городе и приведению в порядок территорий, которые нам определят для уборки в администрации города», - подчеркнули в ЗАО «ЗЭТО».

Источник: Псковская Лента Новостей



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