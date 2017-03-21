Интерактив: «Подснежники» в Великих Луках

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Псковский областной избирком и партия «Яблоко» обсудили возможные поправки в избирательное законодательство
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
Год экологии в Великих Луках начинается с «подснежников». Свалка напротив завода «ЗЭТО». Снег неделю как сошел, а воз и ныне тут.
Сергей
В ЗАО «ЗЭТО» Псковской Ленте Новостей сообщили, что территория, на которую указал автор Интерактива, не подведомственна предприятию. Однако в настоящее время стихийная свалка, которая была зафиксирована читателем ПЛН, ликвидирована силами работников ЗАО «ЗЭТО» и городского жилищно-коммунального хозяйства.
«Наше предприятие заботится об окружающей среде и благоустройстве в городе Великие Луки. Работники традиционно участвуют как в заводских, так и в городских месячниках по благоустройству. В этом году мы продолжим работу по ликвидации стихийных свалок в городе и приведению в порядок территорий, которые нам определят для уборки в администрации города», - подчеркнули в ЗАО «ЗЭТО».
Источник: Псковская Лента Новостей