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Интерактив: В Пскове не только дорог нет, но и тротуаров

В Пскове не только дорог нет... Нет и газонов, тротуаров. В этом горожане могут убедиться сами...

Привычная картина: на Рижском проспекте прорвало трассу и приезжают ремонтники. Они выкатываются со всей своей техникой на газон, раскапывают его, меняют трубу, потом кое-как забрасывают яму и линяют. А следы остаются. И вся эта «красота» наружу, и никто не спросит с них за эти «художества».

Алло, муниципалитет! Вы штрафами драконовскими не пробовали бороться с этими «садовыми дизайнерами»?

Про тротуары вообще лучше умолчать - их в Пскове не умеют делать по причине врожденной косорукости и рукожопости. Во-первых, они получаются кривыми и косыми, во-вторых, они через месяц-другой начинают проваливаться, в третьих, плитка (если ее делать без цемента) разваливается. И, наконец, ее кладут ниже низкого, поэтому, если идет дождь, то вода скапливается на тротуаре.

Тротуар на ул. Кузбасской Дивизии

Странно, что при таком умном выражении лица глава города-столицы Ганзы-2019 г-н Цецерский не понимает и не замечает очевидных вещей.

Источник: Псковская Лента Новостей