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Фотофакт: В Великих Луках встречают весну

27.03.2017 14:34 ПЛН, Псков

В Великих Луках начались работы по благоустройству города. Коммунальные службы чистят дороги и обрезают деревья.

Источник: Псковская Лента Новостей



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