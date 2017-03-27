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Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Когда наведут порядок на мосту через Великую у Покровской башни?     Не так давно городской и областное начальство рапортовало об успешном ремонте и реконструкции моста в районе Покровской...16





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Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

28.03.2017 14:10 ПЛН, Псков

Когда наведут порядок на мосту через Великую у Покровской башни?
 
 
Не так давно городской и областное начальство рапортовало об успешном ремонте и реконструкции моста в районе Покровской башни. А что мы видим в реальности? Ржавые и грязные перильные и барьерные ограждения с многослойной грязью, о которые люди вынуждены тереться локтями, т. к. по узкой пешеходной полосе не разойтись.
 
Крошится бетон. Кругом грязь и тлен. Не это ли лицо европейца Цецерского, при котором город превратился в помойку, а некоторые районы города Пскова похожи на город Припять? Неужели так сложно наладить уборку и очистку мостов от грязи и ржавчины? 
 
Михаил и Алексей

Источник: Псковская Лента Новостей



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