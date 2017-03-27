За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Когда наведут порядок на мосту через Великую у Покровской башни?

Не так давно городской и областное начальство рапортовало об успешном ремонте и реконструкции моста в районе Покровской башни. А что мы видим в реальности? Ржавые и грязные перильные и барьерные ограждения с многослойной грязью, о которые люди вынуждены тереться локтями, т. к. по узкой пешеходной полосе не разойтись.

Крошится бетон. Кругом грязь и тлен. Не это ли лицо европейца Цецерского, при котором город превратился в помойку, а некоторые районы города Пскова похожи на город Припять? Неужели так сложно наладить уборку и очистку мостов от грязи и ржавчины?

Михаил и Алексей

Источник: Псковская Лента Новостей