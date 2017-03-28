Сегодня: Среда, 29 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей Для женщин-автомобилистов Участки на берегу реки Великой Конкурс на звание лучшей Черное молоко Лучшая интерьерная печать в Пскове Псков-ЭКСПО
Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Когда наведут порядок на мосту через Великую у Покровской башни?     Не так давно городской и областное начальство рапортовало об успешном ремонте и реконструкции моста в районе Покровской...33





За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Фотофакт: Образцовый великолукский двор

29.03.2017 08:59 ПЛН, Псков

Очень мало кто может похвастаться своим чистым и благоустроенным двором. Мусор, разбитая детская площадка, автомобили - главные враги дворов Великих Лук.

Но есть и исключения. Благодаря жителям дома 3 на ул. Нелидовской их двор красочный и интересный. Оказывается, даже из обычного мусора можно сделать шедевр.

\

Фото из группы «Луки говорят» в соцсети ВКонтакте

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь