Сегодня: Среда, 29 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Возмущены и требуют опровержения Форум предпринимателей Для женщин-автомобилистов Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Черное молоко Конкурс на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Когда наведут порядок на мосту через Великую у Покровской башни?     Не так давно городской и областное начальство рапортовало об успешном ремонте и реконструкции моста в районе Покровской...34





За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Фотофакт: Пал травы на выезде из Великих Лук

29.03.2017 13:28 ПЛН, Псков

Пока в москвичи страдают от гололеда, великолучане жгут траву и дышат гарью.

Выезд из города, Октябрьский проспект.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь