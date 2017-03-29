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Интерактив: Поля Великолукского района пылают

30.03.2017 09:57 ПЛН, Псков

По традиции во время весеннего пала травы в Великолукском районе больше всего страдают поля, расположенные у деревни Майкино. При этом весь смог идет на Великие Луки, и вся улица Холмская укутана гарью и дымом. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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