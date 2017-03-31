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Интерактив: Сильное задымление на улице Вокзальной

Больше 10 лет я проживаю на улице Вокзальной, но такого не припомню. Каждый вечер вся улица наполняется дымом. Невозможно открыть окна для проветривания. А если оставить на ночь сушиться вещи на балконе, то утром их придется снова стирать, потому что они будут с «дымком».

Раньше такое бывало только зимой в сильные морозы и безветренную погоду - РЖД отапливало вагоны на путях. Но «спасибо» РЖД за заботу, теперь остался один поезд на Москву, а морозов нет уже третью зиму, поэтому непохоже, что дело в этом. Так что же создает столько дыма на улице Вокзальной? Может уже превышены ПДК? Помогите разобраться.

Олег

Источник: Псковская Лента Новостей