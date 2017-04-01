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Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Интерактив: Ганзейский мост в Пскове

Когда наведут порядок на мосту через Великую у Покровской башни?     Не так давно городской и областное начальство рапортовало об успешном ремонте и реконструкции моста в районе Покровской...38





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Интерактив: Пионерский привет чиновникам города

03.04.2017 11:31 ПЛН, Псков

Пользуясь возможностью донести информацию о нашей давней беде через ПЛН, жители улицы Пионерской требуют от главы города Ивана Цецерского навести порядок хотя бы на одной маленькой улице в частном секторе на Запсковье, практически в районе крепостной стены Окольного города. 
 
 
Мы неоднократно устно и письменно обращались в городскую администрацию и к депутату Валерию Лесникову о необходимости ремонта дорожного полотна ул. Пионерской. Из-за глубокой ямы, которая весной и осенью особенно превращается в маленькое озеро и где, наверно, скоро водоплавающие поселятся, жители частных домой изолированы от окружающего мира. 
 
Не проехать Скорой помощи и такси, и даже не пройти без резиновых сапогов. Мы уже отчаялись звонить в администрацию и писать туда письма. Если и теперь нас не услышат, то напишем лично Владимиру Путину, чтобы он дал указание отремонтировать нашу улицу. Просто накипело уже. 
 
Андрей и жители ул. Пионерской

Источник: Псковская Лента Новостей



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