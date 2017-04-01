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Интерактив: Что полицейские делают в детском доме?

03.04.2017 13:22 ПЛН, Псков

Недавно побывал в Псковском детском доме по ул. Горького и неожиданно для себя обнаружил дежурящих там полицейских. Два человека в полицейской форме безотлучно находятся вместе с детьми в спальных помещениях. 
 
Что они там делают? Не наносит ли это вред неокрепшей детской психике?
 
Константин

Источник: Псковская Лента Новостей



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