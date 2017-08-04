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Фотофакт: Великолукский парк залило

Фотофакт: Великолукский парк залило

В субботу в Великих Луках  весь день шел ливневый дождь. За день выпала месячная норма осадков, коммуникации города не справились с таким потоком воды. Итог -...5





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Фотофакт: Детская горка с «сюрпризом»

05.08.2017 14:55 ПЛН, Псков

В Гдове сломана горка в виде трубы на детской площадке у дома №15 на Пограничной. Это тот самый новый пятиэтажный дом для пограничников, который не так давно с помпой открывало все руководство погрануправления и областная администрация.

Площадка очень востребована, детям нравится. А управляющая компания есть у этого дома? Она способна выполнить ремонт? Или открыли, поиграли и хватит? А если кто-нибудь травмируется?

Кстати, написано что сделано в Канаде. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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