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Фотофакт: Детская горка с «сюрпризом»

В Гдове сломана горка в виде трубы на детской площадке у дома №15 на Пограничной. Это тот самый новый пятиэтажный дом для пограничников, который не так давно с помпой открывало все руководство погрануправления и областная администрация.

Площадка очень востребована, детям нравится. А управляющая компания есть у этого дома? Она способна выполнить ремонт? Или открыли, поиграли и хватит? А если кто-нибудь травмируется?

Кстати, написано что сделано в Канаде.

Источник: Псковская Лента Новостей