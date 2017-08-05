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Фотофакт: Великолукский парк залило

Фотофакт: Великолукский парк залило

В субботу в Великих Луках  весь день шел ливневый дождь. За день выпала месячная норма осадков, коммуникации города не справились с таким потоком воды. Итог -...5





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Интерактив: Есть ли управа на любителей водных гонок?

07.08.2017 10:16 ПЛН, Псков

Существует запрет плавания на водных мотоциклах (гидроциклах) на реках в пределах границ населенных пунктов, согласно постановлению администрации Псковской области от 26 ноября 2007 года № 425 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Псковской области» абзац 5, п. 6:

«Периодически водный мотоцикл появляется на реке, а вот моторная лодка на большой скорости с утра до вечера курсирует по реке великой, создавая большую волну, от квадрацикла волна намного меньше, неужели нет управы на любителя гонок. С удочкой на берегу не посидишь, то и дело приходится передвигаться подальше от воды.

Житель

Источник: Псковская Лента Новостей



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