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Фотофакт: Борщевик как рос в центре Пскова, так и растет

Борщевик как рос почти в самом центре Пскова, так и растет. Ничего ему не мешает.

Псков, улица Поземского, 8.

Кто там у нас в кандидаты по этому округу? Давайте наперегонки, кто быстрее спилит.

Источник: Псковская Лента Новостей