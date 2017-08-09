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Фотофакт: Мост, который обещают починить перед каждыми выборами

10.08.2017 20:16 ПЛН, Псков

 
Единственная переправа через реку Великая в деревню Маслово Пустошкинского района. Местные власти, по словам жителей, игнорируют не первый год эту проблему.
 
 
Жители деревни жалуются, что это единственный подъезд к мосту через дер.Высоцкое. Дальше оставляют машину и вот так переходят, чтобы добраться до своей деревни. 
 
Как выборы намечаются, им обещают ремонт моста, а потом власти про это забывают. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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