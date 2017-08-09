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Фотофакт: Мост, который обещают починить перед каждыми выборами

Единственная переправа через реку Великая в деревню Маслово Пустошкинского района. Местные власти, по словам жителей, игнорируют не первый год эту проблему.

Жители деревни жалуются, что это единственный подъезд к мосту через дер.Высоцкое. Дальше оставляют машину и вот так переходят, чтобы добраться до своей деревни.

Как выборы намечаются, им обещают ремонт моста, а потом власти про это забывают.

Источник: Псковская Лента Новостей