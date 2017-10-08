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Интерактив: Ландшафтный дизайн по-псковски, или Ремонт - это страшно красиво

11.10.2017 15:15 ПЛН, Псков

Долгожданно свежеотремонтированный многострадальный наш двор на Текстильной, 8. Несколько лет ожидания и обращений во все инстанции - и у нас появилась нормальная дорога без ям и луж, которых ни обойти, ни объехать, и парковка. Но... горечь осталась.

Сначала вывозили машинами отрытую во время работы землю, а потом подсыпать нечем было за поребриком. И эти коряги, и «шрамы»...

Обидно. Красоты не получилось, а очень хотелось.

Ирина

Источник: Псковская Лента Новостей



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