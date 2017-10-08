Интерактив: Ландшафтный дизайн по-псковски, или Ремонт - это страшно красиво

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Долгожданно свежеотремонтированный многострадальный наш двор на Текстильной, 8. Несколько лет ожидания и обращений во все инстанции - и у нас появилась нормальная дорога без ям и луж, которых ни обойти, ни объехать, и парковка. Но... горечь осталась.
Сначала вывозили машинами отрытую во время работы землю, а потом подсыпать нечем было за поребриком. И эти коряги, и «шрамы»...
Обидно. Красоты не получилось, а очень хотелось.
Ирина
Источник: Псковская Лента Новостей