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Интерактив: Формирование современных «потемкинских деревень»

12.10.2017 18:13 ПЛН, Псков

10 октября 2017 года на официальном сайте Псковской городской Думы появилась информация о том, что начаты работы по ремонту дворов по программе «Формирование современной городской среды» абсолютно во всех дворах, включённых в программу 2017 года.

Но на самом деле в нашем дворе, включенном в программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год, находящемся по адресу: город Псков, улица Конная, 5, никакие работы так и не начинались. Двор выглядит как на фото.

А у чиновников все тип-топ, работы ведутся полным ходом. А, может, чиновники уже отчитались о том, что работы выполнены в полном объеме?

Вот таким образом псковские чиновники превратили хорошую федеральную программу «Формирование современной городской среды» в программу «Формирование современных "потемкинских деревень"».

А, может, эти лужи на фото и есть современная городская среда по-псковски?

А это фото современных городских пешеходных дорожек.

Алексей

Источник: Псковская Лента Новостей



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