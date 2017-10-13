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Интерактив: Будет большим чудом, если столб при въезде во двор упадет не на человека - видео

15.10.2017 11:32 ПЛН, Псков

Должен ли подрядчик делать работу по ремонту дворов в Пскове согласно контракту, качественно и в полном объёме?

Пусть ответ дадут контролирующие органы. Видео направлено вслед за заявлениями от 13 октября 2017 года в УГХ, УФАС, прокуратуру.

А пока рабочие активно засыпают основание проезда известковой щебёнкой и асфальтовой крошкой...

Будет большим чудом, если правый столб при въезде во двор упадёт на землю, а не на человека!

Владимир Михайлов

Источник: Псковская Лента Новостей



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