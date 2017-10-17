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Интерактив: Как я убежал от пристава

Хочу поделиться впечатлением от вчерашнего похода к судебным приставам, где меня чуть не ограбили! Ситуация вкратце такая: до кризиса взял кредит, потом потерял работу, и грянул кризис, платить за кредит стало нечем, банк подал в суд, и теперь мною занялись приставы.

После их визита домой пошел на ул. Максима Горького, 1 в кабинет 321 - узнать реквизиты для оплаты долга. Но пристав начала грубить, и всеми способами пыталась забрать мой единственный личный телефон, по которому я связываюсь с родственниками. И когда она побежала за подмогой, я просто взял и убежал оттуда. Вот так закончилось мое желание общаться с приставами... Теперь буду жаловаться на ее действия в прокуратуру.

Иван

Комментарий пресс-службы УФССП России по Псковской области: «В связи с тем, что должник знал о находящихся на исполнении в УФССП России по Псковской области исполнительных производствах, уклонялся от исполнения судебного решения в добровольном порядке, судебный пристав-исполнитель, согласно ст. 68 ФЗ от 02.10.2007 № 229 "Об исполнительном производстве" обязан применять к нему меры принудительного исполнения, в том числе арест имущества».

Источник: Псковская Лента Новостей