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Интерактив: Как существовать на пенсию в 6747 рублей?

Что делать пенсионерам-инвалидам? Мне 55 лет, на работу никуда не могу устроиться. В нашем стольном городе кандидатуры после 45 лет не рассматривают. Полнейшее нарушение. Все работодатели об этом знают. Обошла практически весь город, где есть вакансии, везде один ответ: ваш возраст не рассматриваем. Даже уборщиц . Я уже не говорю о торговле (я товаровед, работала и продавцом-кассиром). Говорят в один голос - нам необходимо лицо предприятия. У меня эссенциальный тремор головы (спазм мышц шеи), на интеллект это не влияет. Дошло до нервного срыва - не могу без слез разговаривать.

Сто дальше то делать? Все на всех каналах орут в голос о доступной среде для инвалидов. Может, Псков - это другая страна, где вранье и законы не писаны. Как дальше-то мне существовать на пенсию в 6747 рублей?

Светлана

Источник: Псковская Лента Новостей