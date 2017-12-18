Интерактив: Как существовать на пенсию в 6747 рублей?

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Выборы-2018: холодильник против телевизораПредставляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. Центральные темы выпуска: Представление начинается. Областные отделения политических партий на старте президентских выборов. Так вы за большевиков или за коммунистов? Псковский...
Что делать пенсионерам-инвалидам? Мне 55 лет, на работу никуда не могу устроиться. В нашем стольном городе кандидатуры после 45 лет не рассматривают. Полнейшее нарушение. Все работодатели об этом знают. Обошла практически весь город, где есть вакансии, везде один ответ: ваш возраст не рассматриваем. Даже уборщиц . Я уже не говорю о торговле (я товаровед, работала и продавцом-кассиром). Говорят в один голос - нам необходимо лицо предприятия. У меня эссенциальный тремор головы (спазм мышц шеи), на интеллект это не влияет. Дошло до нервного срыва - не могу без слез разговаривать.
Сто дальше то делать? Все на всех каналах орут в голос о доступной среде для инвалидов. Может, Псков - это другая страна, где вранье и законы не писаны. Как дальше-то мне существовать на пенсию в 6747 рублей?
Светлана
Источник: Псковская Лента Новостей