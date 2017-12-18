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Фотофакт: В Сквере павших борцов погас Вечный огонь

В Сквере павших борцов в Пскове погасили Вечный огонь. Только что, в воздухе еще витает запах газа. Надеюсь, что не навсегда, а на время реконструкции.

Алексей

По информации управления городского хозяйства администрации Пскова, то, что Вечный огонь погас, не связано с реконструкцией сквера и не является плановым отключением. Сотрудники УГХ сразу же связались с газовиками, в ближайшее время на место будут высланы специалисты для обследования.

Как только причины произошедшего будут выявлены и устранены, Вечный огонь будет зажжен снова.

Источник: Псковская Лента Новостей