Сегодня: Вторник, 19 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Европа Плюс бьет рекорды Лучшая интерьерная печать в Пскове
Фотофакт: В Сквере павших борцов погас Вечный огонь

Фотофакт: В Сквере павших борцов погас Вечный огонь

В Сквере павших борцов в Пскове погасили Вечный огонь. Только что, в воздухе еще витает запах  газа. Надеюсь, что не навсегда, а на время реконструкции. Алексей По информации...10





За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.


Фотофакт: В Сквере павших борцов погас Вечный огонь

19.12.2017 16:26 ПЛН, Псков

В Сквере павших борцов в Пскове погасили Вечный огонь. Только что, в воздухе еще витает запах  газа. Надеюсь, что не навсегда, а на время реконструкции.

Алексей

По информации управления городского хозяйства администрации Пскова, то, что Вечный огонь погас, не связано с реконструкцией сквера и не является плановым отключением. Сотрудники УГХ сразу же связались с газовиками, в ближайшее время на место будут высланы специалисты для обследования.

Как только причины произошедшего будут выявлены и устранены, Вечный огонь будет зажжен снова.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 10 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31