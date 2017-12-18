Фотофакт: В Сквере павших борцов погас Вечный огонь

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
В Сквере павших борцов в Пскове погасили Вечный огонь. Только что, в воздухе еще витает запах газа. Надеюсь, что не навсегда, а на время реконструкции.
Алексей
По информации управления городского хозяйства администрации Пскова, то, что Вечный огонь погас, не связано с реконструкцией сквера и не является плановым отключением. Сотрудники УГХ сразу же связались с газовиками, в ближайшее время на место будут высланы специалисты для обследования.
Как только причины произошедшего будут выявлены и устранены, Вечный огонь будет зажжен снова.
Источник: Псковская Лента Новостей