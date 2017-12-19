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Интерактив: Пилят и пилят!

Жила-была-росла замечательная яблонька. И была она единственным украшением моста через Пскову у нашего Кремля. Весной обильно цвела, а летом и осенью радовала гостей города и пацанов крупными и красивыми яблоками. Народ фотографировался - уж больно удачный ракурс - на фоне Кремля и цветущего дерева. Яблоня росла и радовала уже более 30 лет, росла б и цвела еще лет 20. Но, спилили под покровом ночи. 14 декабря в 7 часов утра, наверное, чтобы честный народ по шее не настучал.

Кому она мешала? Если только дворнику - убирать цветы и яблоки. Да, надо было ухаживать - подрезать ветки, чтобы прохожих не задевали... и все! Можно было бы и стерпеть, но случай не единичный, поспиливали в Пскове самые красивые плодовые деревья почти все. Город летом был цветущим садом, а теперь уныл и сер. Сколько можно терпеть черствых и недалеких людей в нашем УГХ? Почему не сажаем новые декоративные и плодовые деревья по обочинам дорог и в придомовых территориях? Был город-сад, становится рядовым унылым заштатным городишкой. Увы...

Сергей

Источник: Псковская Лента Новостей