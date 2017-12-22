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Интерактив: Борюсь за право просто жить

Интерактив: Борюсь за право просто жить

С марта борюсь за право просто жить. После постройки магазина по соседству мое жилье превратилось в болото. В дровяник без сапог не попасть, дрова гниют. Бани...21





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Интерактив: Борюсь за право просто жить

23.12.2017 15:32 ПЛН, Псков

С марта борюсь за право просто жить. После постройки магазина по соседству мое жилье превратилось в болото. В дровяник без сапог не попасть, дрова гниют. Бани больше нет - мыться негде...

И на сегодняшний день в подвале дома стоит вода, откуда доносится вонючий запах болота. Дома завелась плесень. Углы дома, обои, потолки - все покрывается плесенью.

Я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. И даже детский матрасик покрывается плесенью. Приходится постоянно мыть, сушить, застирывать и стирать детское белье, стены, полы...

Походы в местную администрацию и прокуратуру пока не дали никаких результатов. Все наши беды от того, что мы не знаем своих прав и законов.

Быть может, есть люди, которые юридически подкованы и могут подсказать, что нужно сделать, чтобы справедливость восторжествовала, а виновные понесли заслуженное наказание? Уже дело принципа!

Ольга Решетова 

Источник: Псковская Лента Новостей



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