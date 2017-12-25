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Интерактив: Борюсь за право просто жить

Интерактив: Борюсь за право просто жить

С марта борюсь за право просто жить. После постройки магазина по соседству мое жилье превратилось в болото. В дровяник без сапог не попасть, дрова гниют. Бани...46





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Интерактив: Просим пресечь несанкционированную торговлю алкоголем

27.12.2017 10:11 ПЛН, Псков

Обращаю внимание органов правопорядка на систематическое нарушение закона о торговле спиртным в вечернее и утреннее время.

Так, в павильоне по улице Рокоссовского регулярно, вопреки закону о торговле спиртным, производится его реализация, как в утренние, так и вечерние часы. После этого у наших подъездов появляются группы людей, явно антисоциального вида, ужасно пахнущие, сквернословящие и так далее.

А ведь мимо наших подъездов идут дети в 26 школу и садик. Просим пресечь несанкционированную торговлю спиртными напитками и оградить наш дом от такого соседства.

Жильцы дома 5 улицы Рокоссовского

Источник: Псковская Лента Новостей



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