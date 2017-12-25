Интерактив: Просим пресечь несанкционированную торговлю алкоголем

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Обращаю внимание органов правопорядка на систематическое нарушение закона о торговле спиртным в вечернее и утреннее время.
Так, в павильоне по улице Рокоссовского регулярно, вопреки закону о торговле спиртным, производится его реализация, как в утренние, так и вечерние часы. После этого у наших подъездов появляются группы людей, явно антисоциального вида, ужасно пахнущие, сквернословящие и так далее.
А ведь мимо наших подъездов идут дети в 26 школу и садик. Просим пресечь несанкционированную торговлю спиртными напитками и оградить наш дом от такого соседства.
Жильцы дома 5 улицы Рокоссовского
Источник: Псковская Лента Новостей