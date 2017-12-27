За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Некомпетентность в Пенсионном фонде

29 декабря в 10.35 при обращении в филиал Пенсионного фонда в Пскове на Алтаева, 6 операционист первого окна Ксения отказала опекуну в получении справки о назначении пенсии подопечной за 2017 год. Отказ был мотивирован тем, что пенсионное дело заводилось в Гдове – по месту регистрации подопечной. Сотрудница Пенсионного фонда порекомендовала получить справку … в г. Гдове. На вопрос почему, она сказала, что нужно запрашивать дело. До конца приема осталось 20 минут, а запросить дело – час. Пригласили за делом после праздников.

Считаю, что данная сотрудница проявила некомпетентность.

Жду от Пенсионного фонда ответы на следующие вопросы:

1) Почему в эпоху электронного документооборота мне предлагают ехать за справкой в рабочий день за 115 километров, тратить на это время и деньги?

2) Почему не налажен электронный документооборот внутри государственной организации?

3) Что это за режим работы по приему граждан в рабочий день до 11 часов? Предпраздничный день - 31 декабря. Зачем выходить на работу на два часа? Резать салатики и пить шампанское?

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за комментарием в Отделение ПФР по Псковской области:

Отделение ПФР по Псковской области приняло к рассмотрению обращение читательницы ПЛН. Ответ будет дан в первый рабочий день января 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей