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Интерактив: Борюсь за право просто жить

Интерактив: Борюсь за право просто жить

С марта борюсь за право просто жить. После постройки магазина по соседству мое жилье превратилось в болото. В дровяник без сапог не попасть, дрова гниют. Бани...46





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Интерактив: Откуда елочки?

29.12.2017 12:15 ПЛН, Псков

Уже не первый день рядом с проходной в военном городке-3 (Кресты) торгуют елочками. И судя по заплывшим от непробудного пьянства лицам, торговля явно несанкционированная, а те самые елочки срублены где-то неподалеку. 
 
Где же наши правоохранительные органы?
 
Недовольный жизнью местный житель

Источник: Псковская Лента Новостей



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