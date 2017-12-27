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Интерактив: Откуда елочки?

Уже не первый день рядом с проходной в военном городке-3 (Кресты) торгуют елочками. И судя по заплывшим от непробудного пьянства лицам, торговля явно несанкционированная, а те самые елочки срублены где-то неподалеку.

Где же наши правоохранительные органы?

Недовольный жизнью местный житель

Источник: Псковская Лента Новостей