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Интерактив: Когда займетесь ремонтом ул. Подвишенской?

Товарищ Полонская, когда займетесь ремонтом ул. Подвишенской? Уже КАМАЗ УДС два дня назад не мог проехать, и смех и грех.

Иван

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась за комментарием к заместителю главы города Елене Полонской:

«Уважаемый Иван, ремонт дворовых территорий и общественных пространств происходит в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Софинансирование данной программы происходит с федерального, областного и муниципального бюджета. Для участия в данной программе собственникам и заинтересованным лицам необходимо провести общее собрание, составить протокол, проект и смету на указанные в заявке работы. Необходимый перечень документов и форма заполнения документов размещены на сайте УГХ администрации города Пскова.

В августе 2017 года на улице Подвишенской проходила инвентаризация совместно с УГХ города Пскова, были расклеены объявления с приглашением на собрание. К сожалению, на собрание население не пришло. Со своей стороны, как депутата по данному округу, я оказалась помощь в составлении заявок и сборе документации для участия в программе всем дворовых территориям и общественным пространствам которые обратились в мой адрес и организовали собрания и сбор подписей, а именно Коммунальная, 26, 24, 28. Рижский, 43, 39, 35, 37. Юбилейная, 77-а, 73-а, 79, 83-а, 41, 49. В 2019-2020 годах планируется реконструкция улицы Кузбасская, при реконструкции будет учтён и ремонт улицы Подвишенской, а также установка освещения.

Уважаемый Иван, искренне поздравляю вас с Новым годом!»

Источник: Псковская Лента Новостей