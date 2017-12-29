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Жители Завокзалья поздравляют своего депутата с Новым годом

31.12.2017 16:20 ПЛН, Псков

Мы, жители завокзального района, проживающие по переулку Машиниста, 1, 3, 5, поздравляем нашего депутата городской Думы Колосова Сергея Павловича с наступающим Новым 2018 годом.

Желаем здоровья, радости, благополучия. Пусть 2018 год станет годом удач и добрых дел.

Жители Завокзального района

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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