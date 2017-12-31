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Интерактив: Борюсь за право просто жить

Интерактив: Борюсь за право просто жить

С марта борюсь за право просто жить. После постройки магазина по соседству мое жилье превратилось в болото. В дровяник без сапог не попасть, дрова гниют. Бани...46





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Интерактив: Елочка в Михайловском

02.01.2018 17:39 ПЛН, Псков

Вот вам елочка в Михайловском - главной усадьбе Заповедника..... 
 
 
Минимализм хорошо - но не до такой же степени...
 
Дмитрий

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 

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