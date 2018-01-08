Интерактив

Интерактив: 8 домов дышат фекалиями

На протяжении года 8 многоквартирных домов в поселке Заплюсье имеют проблемы с канализацией в подвальных помещениях. Часть подвалов подтоплена, в некоторых находятся фекалии. Соответствующий запах из подвалов попадает в подъезды и квартиры. Обращения в Роспотребнадзор не привели к должному результату.

Адреса проблемных домов: Пионерская, 15 и 15-а, Комсомольская, 5 и 14, Ленина, 4 и 10, Спортивная, 9 и 11. Я прошел по этим адресам с представителем МУП «Сервис» 5 января, проверил все подвальные помещения. Действительно, ситуация проблемная, в подвалы не войти, люди жалуются.

Кроме того, в доме по ул. Пионерской, 15-а еще в декабре 2016 года появилась трещина в кладке кирпича с 1 по 3 этаж. Все власти были поставлены в известность, но меры до сих пор не приняты.

Борис Наелкин