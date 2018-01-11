Интерактив

Фотофакт: Хулиганы добрались до Ленина

Уж сколько говорено про выходки псковских вандалов и хулиганов, каких только мер борьбы с ними не предложено, а ничего не меняется.

Вот и сегодня утром взору спешащих по своим делам горожан на площади Ленина открывается такая неприглядная картина. Опрокинутые урны с мусором, перевернутая скамейка, прочие следы хулиганской выходки.

И это - в самом сердце областной столицы, на центральной площади, рядом с памятником Ленину!

Видеокамер в этом районе поставлено немало - было бы желание, найти хулигана (или хулиганов) вполне возможно.

А псковичей (особенно юных) хочу призвать к любви к городу и бережному к нему отношению. Не надо уродовать наш Псков!

Горожанка