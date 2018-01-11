Интерактив

Интерактив: Больше недели в морге из-за «новогоднего тарифа» патологоанатома

В Пушкинских Горах родственники умершего 1 января мужчины вынуждены были похоронить его только после праздников, 9 января. Причина в том, что вскрыть тело на праздниках патологоанатом из Опочки согласилась только за 9 тысяч рублей. Таких денег у семьи не было. В итоге усопший пролежал в морге все праздничные дни. Неужели такое может быть в цивилизованном мире?

Сосед

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к председателю Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорю Потапову.