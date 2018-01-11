Интерактив: Больше недели в морге из-за «новогоднего тарифа» патологоанатома

В Пушкинских Горах родственники умершего 1 января мужчины вынуждены были похоронить его только после праздников, 9 января. Причина в том, что вскрыть тело на праздниках патологоанатом из Опочки согласилась только за 9 тысяч рублей. Таких денег у семьи не было. В итоге усопший пролежал в морге все праздничные дни. Неужели такое может быть в цивилизованном мире?
Сосед
Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к председателю Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорю Потапову.
«Есть график дежурства, в том числе и по патологоанатомической службе. Скорее всего, по этому графику врач дежурил не во все праздничные дни. К примеру, 2, 6 и 8 января. Но описанной ситуации быть в любом случае не должно. Возможно, родственники не захотели ждать дня дежурства, когда врач выйдет в плановом режиме и вскроет тело. Либо доктор, который должен был дежурить, захотел на чужом несчастье немножко заработать. Надо разбираться, запрашивать график дежурства, брать объяснительную с доктора, с главного врача», - сообщил Игорь Потапов.